Фото: Владимир Константинов / Reuters Фото: Владимир Константинов / Reuters Житель Украины предложил новую услугу — кошка в аренду на сутки, сообщает портал «Сегодня» в понедельник, 14 октября. Киевлянин Сергей указал в объявлении, размещенном в Сети, что выбранный кот или кошка будут доставлены в предпочтительное для клиента место. Стоимость такого проката, по его словам, ориентировочно составит от 30 гривен (чуть меньше 120 рублей) за вечер в зависимости от породы. В комплекте с арендуемым животным идет какао, теплый плед и «записи с приятной музыкой». Животных Сергей планирует брать в приютах. Однако пока не все питомники согласились сотрудничать с ним, считая, что частые переезды и постоянная смена хозяев — это большой стресс для животного. Сергей рассчитывает, что новая услуга поможет пристроить часть живущих в приютах кошек. По его мнению, проведя один вечер с животным, клиент уже больше не захочет с ним расставаться. В декабре 2012 года подобная услуга появилась в Красноярске. Жительница города решила сдавать двух своих кошек в аренду, а вырученные от этого деньги тратить на помощь подобранным кошкам. Заказ кошки на два часа в Красноярске стоил 300 рублей. Источник: lenta.ru