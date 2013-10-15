В Чили бездомных собак рекрутировали на городскую службу
Фото: Eliseo Fernandez / Reuters В Чили бывших бездомных собак приняли на городскую службу — они прошли специальную подготовку и будут обеспечивать безопасность жителей на улицах. Об этом пишет издание elEconomista. Первая бригада, состоящая исключительно из бездомных и беспородных собак, появилась в городе Майпу в понедельник, 14 октября. Восемь собак будут помогать службам правопорядка обеспечивать безопасность жителей в городе. В каком ведомстве собираются служить собаки, не уточняется. Мэр города Кристиан Виттори рассказал, что «собаки после перевоспитания и дрессуры готовы вернуться на улицы города, но теперь в качестве борцов с преступностью». «Выдрессировав этих псов, мы разрушили распространенный миф о том, что подобные непородистые и выросшие на улице не поддаются обучению», — добавил он. В декабре 2012 года в новозеландском Окленде два пса, живущих в приюте при службе спасения и защиты животных, сдали экзамен по вождению. Эта акция проводилась с целью привлечь внимание новозеландцев к проблеме бездомных животных и проходила под девизом: «Столь умный пес заслуживает стать домашним». Источник: lenta.ru