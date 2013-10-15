Портрет Гагарина вошел в Книгу рекордов Украины
Фото: city.kharkov.ua Портрет Юрия Гагарина, нарисованный уличными художниками на фасаде жилого дома в центре Харькова, попал в Книгу рекордов Украины как самое большое граффити в стране. Соответствующее достижение было зафиксировано 12 октября представителями Национального реестра рекордов Украины. Как сообщается на официальном сайте Харькова, изображение первого космонавта на фоне космического корабля «Восток-1» было нанесено на 12-этажном доме № 39 по проспекту Гагарина. Высота рисунка составила 35,25 метра, ширина - 12,81 метра, площадь - 451,55 квадратных метра. Работа над созданием граффити велась с начала октября группой художников под руководством Андрея Пальваля. Для создания картины понадобилось около 500 баллончиков с краской более 40 оттенков. «Этот рекорд сложно будет побить. Если желающие и найдутся, то им придется рисовать на 16-этажных или 24-этажных зданиях», - заметил эксперт Книги рекордов Украины Виталий Зорин. В свою очередь представители властей города выразили надежду, что портрет Гагарина на фасаде дома станет «гордостью и визитной карточкой» Харькова. Источник: lenta.ru