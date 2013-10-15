Мадонне запретили посещать сеть кинотеатров из-за переписки во время сеанса
Фото: Dave Allocca / StarPix / AP Администрация техасской сети кинотеатров запретила Мадонне посещать свои залы после того, как она переписывалась с помощью телефона во время просмотра фильма «12 лет рабства». Об этом пишет издание The Guardian. На нью-йоркском фестивале фильмов певица посетила премьеру картины «12 лет рабства». Во время просмотра она, по всей видимости, решила написать смс-сообщение, а когда сидевшая рядом женщина попросила ее убрать телефон, резко отреагировала. Согласно сообщению The Guardian, Мадонна пояснила, что это деловая переписка, и назвала посетительницу кинотеатра «поработительницей». По правилам сети кинотеатров The Alamo Drafthouse Cinema, которую посетила Мадонна, категорически запрещено пользоваться телефоном во время сеанса. Поэтому, когда генеральный директор сети Тим Лиги услышал об истории с перепиской, он написал в своем твиттере, что пока Мадонна не принесет извинения поклонникам кинематографа, ей навсегда запрещено появляться в кинотеатрах сети. Певица никак не отреагировала на этот запрет. Через некоторое время директор пояснил, что хотя изначально его твит был шуткой и скорее адресован обычным нарушителям правил в кинотеатре, нежели Мадонне, он действительно намерен ждать ее извинений. «12 лет рабства» — фильм по сценарию Джона Ридли, снятый режиссером Стивом Маккуином. Картина является экранизацией мемуаров Соломона Нортапа и рассказывает о свободном чернокожем мужчине, проданном в рабство в Луизиане. Премьера фильма в России назначена на 12 декабря 2013 года. Источник: lenta.ru