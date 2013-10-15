фото Алмаза Толеке фото Алмаза Толеке В понедельник жители Алматы стали участниками шествия слонов, пони и лошадей, передает Today.kz. Кавалькада животных стартовала от Алматинского центрального цирка по проспекту Абая до улицы Байтурсынова. От улицы Байтурсынова до улицы Ауэзова и обратно. В связи с парадом перекрывать дороги не стали, лишь частично ограничили движение. Животных сопровождали артисты на отдельной машине и сотрудники дорожной полиции. Из-за погодных условий в шествии не смогли принять участие верблюды, шимпанзе и кенгуру. Шествие животных анонсирует приезд Варшавского цирка слонов с программой "Тайны Саванны". Представления будут проходить в Алматинском цирке с 13 октября по 10 ноября.