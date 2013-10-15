фото с сайта parlam.kz фото с сайта parlam.kz Председатель сената парламента Республики Казахстан Кайрат Мами встретился с действующим председателем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу сената парламента РК. Мами поддерживает программу украинского председательства в ОБСЕ, нацеленной на усиление эффективности организации. Казахстан придает серьезное значение продвижению идей Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года. Особенно отмечена важность укрепления толерантности и недискриминации на пространстве Организации, а также противодействия транснациональным угрозам. «На наш взгляд, ключевым вопросом повестки является будущее ОБСЕ, необходимость ее адаптации к новым международным реалиям, усиление ее действенности и эффективности», - отметил спикер сената. Во время встречи собеседники также обменялись мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Украиной. В частности речь шла о продвижении межпарламентского взаимодействия по линии групп по сотрудничеству в законодательных органах двух стран, а также в рамках межпарламентских структур СНГ, ОБСЕ, НАТО, Совета Европы и Межпарламентского Союза.