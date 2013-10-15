Фото auto.gazeta.kz Фото auto.gazeta.kz Президент Нурсултан Назарбаев недоволен качеством казахстанских дорог. "Ты вообще дорогами не занимаешься, и все об этом говорят. Может, потому что ты специалист по другой отрасли?" - сказал Назарбаев, обратившись к министру транспорта и коммуникаций Аскару Жумагалиеву на расширенном совещании в правительстве. Президент отметил, что при строительстве казахстанских дорог не применяются новейшие технологии. "Недавно я узнал, что в России строится дорога "Казань - Москва" с использованием нового типа железобетонных изделий. Срок возведения всего 2 года. Стоимость сокращается почти на треть, а у нас дороги, которые только что сделаны, требуют ремонта через год после начала эксплуатации, в том числе здесь, в столице. (...) В результате, в мировом рейтинге по качеству дорог, хотя много строим - по 1000-1500 километров, мы занимаем 117-е место из 144 стран. Вот оценка", - сказал Глава государства. В свою очередь, министр транспорта и коммуникаций РК Аскар Жумагалиев сообщил Президенту, что Минтранском знает о технологиях, применяющихся на вышеуказанной дороге, и заверил, что Казахстан будет перенимать российский опыт. Источник: Tengrinews.kz