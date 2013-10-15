Молитва у центральной мечети в Алматы на Курбан айт. Фото ©REUTERS Молитва у центральной мечети в Алматы на Курбан айт. Фото ©REUTERS Мусульмане Казахстана и всего мира отмечают самый большой праздник в исламе - Курбан-айт. Он отмечается в память о жертвоприношении пророка Ибрагима (Авраама), сообщает Tengrinews.kz. Праздничный намаз проходит во всех мечетях Казахстана 15 октября с 8 утра. Мусульманин в эти дни должен, помимо праздничного намаза (молитвы), по возможности принести в жертву барана, а мясом жертвенного животного угостить родных, близких, друзей, соседей. Список мечетей, предназначенных для совершения жертвоприношения, был опубликован на сайте Центральной алматинской мечети. С праздником Курбан-айт соотечественников поздравил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства в своем поздравлении отметил, что "этот праздник - одна из великих духовных ценностей, объединяющих народ". "В эти священные дни люди совершают только добрые дела и желают только хорошего. Благодатный праздник Курбан-айт, приносящий достаток и укрепляющий единство, сочувствие и согласие, способствует более близкому общению, усилению взаимопонимания между представителями различных этносов и религий", - говорится в поздравлении. "Уверен, что наш народ, сохраняя и приумножая свою силу духа, будет и дальше успешно продвигаться на пути к процветанию. Пусть Всевышний примет все ваши пожелания! С праздником Курбан-айт! Желаю всем казахстанцам единства, мира, благополучия и здоровья!" - поздравил Назарбаев казахстанцев. Также мусульман Казахстана поздравил с праздником Курбан-айт верховный муфтий Казахстана Ержан Маямеров. "От имени мусульман Казахстана сердечно поздравляю всех мусульман нашей страны, а также желаю счастья и благоденствия. Пусть Всевышний Аллах наделит нас своей безграничной милостью и милосердием. Пусть во всем казахстанском обществе на веки сохранится мир и согласие, благополучие и процветание", - говорится в тексте поздравления. Отметим, что казахстанцы на Курбан-айт отдыхают три дня - с 13 по 15 октября. Источник: Tengrinews.kz