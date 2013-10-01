Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Климентьев
/Корр.ИТАР-ТАСС Николай Гончаров, Виктория Еремина/.
Международная академия духовного единства и сотрудничества выдвинула президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.
"Письмо в Нобелевский комитет было отправлено 16 сентября и получено 20 сентября", - сообщил журналистам президент академии Георгий Трапезников.
"Мы очень хорошо знаем, какую миротворческую роль сыграл в тяжелых районах, особенно в Беслане, Южной Осетии, наш президент", - пояснил инициативу Трапезников.
Со своей стороны депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон, также поставивший подпись под обращением в Нобелевский комитет, отметил, что звание лауреата Нобелевской премии мира носит президент США Барак Обама, который "готовится к вторжению в Сирию". "Наш президент, который пытается остановить кровопролитие, помочь в конфликтах, больше достоин такого звания", - подчеркнул Кобзон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ИТАР-ТАСС, что с администраций президента инициатива Международной академии не обсуждалась.
Ранее он отмечал, что Путин в своей деятельности никогда не руководствуется стремлением получить какие-либо награды. "Путин не сторонник получения всяких наград, премий и так далее", - заявлял Песков. По словам пресс-секретаря, "главным критерием для президента является удовлетворение от результатов работы".
Нобелевская премия мира - одна из пяти наград, учрежденных шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем /1833 - 1896 гг/.
По желанию Нобеля, премию присуждает Норвежский Нобелевский комитет, члены которого выбираются парламентом Норвегии. Лауреатами могут стать как отдельные лица, так и организации. Согласно завещанию Нобеля, премия предназначена тем, кто "внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов".
Правом предлагать кандидатуры на присуждение премии обладают нынешние и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета, консультанты Норвежского Нобелевского института, национальные парламенты и правительства, члены Межпарламентского союза, Международного суда в Гааге и Международного арбитража, Международного бюро мира, Института международного права, профессора университетов, читающие курсы правоведения, государственного права, истории или философии, лауреаты Нобелевской премии мира.
Кандидатура должна быть выдвинута до 1 февраля года присуждения премии. Члены Норвежского Нобелевского комитета имеют право предложить кандидатуру до его первого заседания после этого срока. По информации сайта комитета, ежегодно предлагаются от 150 до 200 кандидатур. Лауреата премии объявляют 12 октября.
В числе лауреатов Нобелевской премии мира наши соотечественники Андрей Сахаров /1975/ и Михаил Горбачев /1990/. В 2009 году она была присуждена Бараку Обаме. В объяснении своего выбора Норвежский Нобелевский комитет заявил, что "Обама создал новый международный климат" и внес вклад в "работу за мир без ядерного оружия". В 2012 году премию получил Европейский союз. Размер Нобелевской премии в этот раз составил 1,1 млн долл.
Ранее кандидатуру Путина на получение Нобелевской премии мира выдвинул президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. В своем обращении в адрес Нобелевского комитета он отмечает, что президент РФ "прикладывает максимум усилий к сохранению мира и спокойствия не только на территории собственного государства, но и активно способствует мирному урегулированию всех возникающих на планете конфликтов", приводя в качестве примера сирийское урегулирование и "более ранние конфликты, возникшие в странах Ближнего Востока и Средиземноморья".