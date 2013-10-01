Обложка книги Бенито Муссолини «Третий путь: Без демократов и коммунистов» Обложка книги Бенито Муссолини «Третий путь: Без демократов и коммунистов» Железнодорожный районный суд Красноярска признал экстремистской книгу Бенито Муссолини «Третий путь: Без демократов и коммунистов». Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, которая и инициировала дело. Согласно постановлению суда, книга вождя итальянского фашизма содержит высказывания, «в которых негативно оценивается человек или группа по признакам расы, пола, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также по принадлежности к какой-либо социальной группе», а также призывы к «враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой, объединенных по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к идеологии». «Третий путь» был издан в 2012 году издательством «Алгоритм». 27 сентября 2013 года стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело по факту печати в этом издательстве работ Муссолини и министра пропаганды нацистской германии Йозефа Геббельса. Комментируя ситуацию, директор «Алгоритма» Сергей Николаев заявил, что недопустимо рассматривать как пропаганду публикацию небольших тиражей работ Геббельса и Муссолини, тем более что эти книги нужны для научных исследований. Запрещенная красноярским судом книга Муссолини посвящена характерной для режимов фашистского типа концепции «третьего пути», то есть социально-экономической альтернативы коммунизму и капитализму. Ранее, в 2010 году, под запрет в России попала другая программная работа Муссолини — «Доктрина фашизма». Источник: lenta.ru