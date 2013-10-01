Мэр мексиканского города покончил с собой на глазах у полицейских
Фото: личная страница в Facebook Мэр мексиканского города Тепетонго 59-летний Филимон Карлос Роблес (Filimon Carlos Robles) покончил с собой на глазах у подчиненных, сообщает издающаяся в Мехико газета La Jornada со ссылкой на неназванные источники. Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября, в здании администрации города Тепетонго (штат Сакатекас), расположенного в 75 километрах от столицы штата — города Сакатекас. В этот день Филимон Карлос встречался в мэрии с полицейскими. Он попросил их показать ему табельное оружие. Затем он взял один из пистолетов, приставил его дулом к виску и выстрелил. По словам губернатора штата Сакатекас Мигеля Алонсо Рейеса (Miguel Alonso Reyes), видеозаписи с камер наблюдения в мэрии свидетельствуют о том, что Филимон Карлос совершил самоубийство. О причинах такого поступка пока не сообщается. Кроме того, власти ждут результат судебно-медицинской экспертизы, пишет мексиканская газета El Universal. Филимон Карлос представлял социал-демократическую Институционно-революционную партию. Он официально вступил в должность мэра только 15 сентября. У него остались жена и пятеро детей в возрасте от семи до 24 лет, отмечает местное издание El Sol de Zacatecas. Источник: lenta.ru