Следующие каникулы ждут уже всех школьников в марте.

В Казахстане учащиеся первых классов выйдут на дополнительные каникулы с 9 по 15 февраля 2026 года.

Эти дополнительные дни отдыха предусмотрены в середине третьей учебной четверти, чтобы снизить нагрузку на самых маленьких школьников и помочь им восстановиться.

В это время остальные ученики по обычному графику продолжают обучение — их каникулы начнутся позже, в марте, согласно утверждённому расписанию учебного года.

Дополнительные каникулы для первоклассников включены в школьный календарь на 2025/2026 учебный год и продлятся 7 календарных дней.