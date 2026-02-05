На 1 декабря 2025 года численность населения ЗКО составила 695,6 тысяч человек, сообщили в Бюро национальной статистики. В городах проживает 401,3 тысяча человек (57,7%), в сельской местности — 294,3 тысячи человек (42,3%).
Естественный прирост населения за январь–ноябрь 2025 года составил 4228 человек. Для сравнения: за тот же период 2024 года — 5135 человек.
За январь–ноябрь 2025 года:
родилось 9144 человека (на 10,9% меньше, чем в 2024 году);
умерло 4916 человек (на 4,1% меньше, чем в 2024 году).
Миграция остаётся отрицательной. Общий отток населения составил 4654 человека (в 2024 году — 2673 человека).
Из них:
внешняя миграция — минус 39 человек (в 2024 году был прирост +370);
внутренняя миграция — минус 4615 человек (в 2024 году — минус 3043).