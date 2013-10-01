На Украине стартовал последний призыв в армию
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости На Украине 1 октября стартовал осенний призыв на срочную службу. Планируется, что за два месяца в войска направят около 11 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны. Из общего числа призывников около пяти тысяч будут служить непосредственно в вооруженных силах, еще столько же — во внутренних войсках МВД, тысячу человек направят в Государственную специальную службу транспорта. Срочниками в первую очередь будут комплектоваться воинские части и подразделения ВВС Украины, которые привлекаются к несению боевого дежурства в противовоздушной обороне, на арсеналах, базах и складах. В Минобороны отметили, что это будет последний призыв граждан на срочную службу, а уже к концу следующего года украинскую армию полностью переведут на контрактную основу. Как заявил ранее первый замначальника главного управления персонала Генштаба ВС Украины Бронислав Жуковский, в текущем году контракт с вооруженными силами заключили восемь тысяч человек. К настоящему моменту контрактники занимают около 60 процентов должностей рядового и сержантского состава. Отказ от призыва был прописан в государственной программе реформирования армии, рассчитанной на 2013-2017 годы. Как заявил министр обороны Павел Лебедев, ключевым аспектом этой реформы «является создание современной, компактной, мобильной и хорошо оснащенной армии». Как ожидается, через пять лет ее численность уменьшится с нынешних 184 тысяч до 122 тысяч человек. Как пишет «Deutsche Welle», о создании профессиональной армии на контрактной основе на Украине говорят уже более десяти лет. Между тем серьезным препятствием для ее создания могут стать низкие зарплаты военнослужащих. По данным источников издания в ВС Украины, начальная ставка рядового-контрактника составляет около 1700 гривен (примерно 170 евро). Наряду с этим существуют незначительные доплаты, в зависимости от места и рода службы. Среднестатистический контрактник в возрасте 35 лет, прослуживший десять лет, получает вместе со всеми доплатами около 2, 5 тысячи гривен (250 евро). Источник: lenta.ru