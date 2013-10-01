В Армении предложили «продать» окрестности Карабаха
Фото: 1in.am Директор Союза работодателей Армении Гагик Макарян предложил «продать» территории вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщает местное издание «Лрагир». По информации ресурса, такое заявление — с оговоркой, что продажа возможна только за высокую цену — Макарян сделал на пресс-конференции. По данным NEWS.am, он заявил, что речь идет об «очень большой экономической цене, которая поможет Карабаху наладить открытую торговлю и привлечь в регион новые доходы». Комментируя идею о «продаже» территорий, газета «Лрагир» резко раскритиковала главу Союза. «Гагик Макарян легко распоряжается землями, освобожденными кровью многих тысяч людей и являющимися частью независимого государства, — возмущается издание. — Пусть Макарян продает Азербайджану свой дом, родное село». Газета также порекомендовала правительству Нагорного Карабаха подать на главу Союза в суд. Под территориями, которые было предложено «продать», подразумевался, очевидно, так называемый «пояс безопасности» вокруг Нагорного Карабаха. Речь идет об азербайджанских землях, которые перешли под контроль карабахских войск в ходе вооруженного конфликта начала 1990-х годов. Тогда карабахским силам удалось не только сохранить контроль над собственно территорией самопровозглашенной республики, но и занять прилегающие районы, которые впоследствии стали использоваться в качестве буферной зоны. «Пояс безопасности» охватывает полностью или частично семь районов Азербайджана. В Баку эти территории, как и собственно территорию Нагорного Карабаха, считают находящимися под «армянской оккупацией». На переговорах по урегулированию карабахского конфликта поднимался вопрос о возможном освобождении этих районов. Однако до конкретных договоренностей дело не дошло. Нагорный Карабах является зоной конфликта уже более 20 лет. В начале 1990-х годов армянское население региона провозгласило независимость от Азербайджана. Азербайджанские власти пытались вернуть эту территорию силой, но потерпели неудачу. Карабах сохранил де-факто независимость от Баку, правда, международного признания так и не получил. Источник: lenta.ru