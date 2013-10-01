фото с сайта kazpravda.softdeco.net фото с сайта kazpravda.softdeco.net Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье и близким народного художника Казахской ССР Канафии Тельжанова в связи с его кончиной, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента. Народный художник Казахстана и один из создателей национальной школы живописи Канафии Тельжанова скончался на 85 году жизни. В телеграмме отмечается, что созданные им картины с ярким национальным колоритом являются шедеврами отечественного искусства живописи. «Занимаясь плодотворной творческой деятельностью, он возглавлял Союз художников нашей республики, руководил художественной галереей в Алматы. Не прерывая свою педагогическую деятельность, воспитал большое количество последователей и внес существенный вклад в формирование эстетического воспитания нашего народа. Произведения художника в разные годы были отмечены почетными званиями и государственными наградами», - говорится в телеграмме. Президент Казахстана отметил, что имя художника и его произведения навсегда останутся в памяти народа.