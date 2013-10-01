фото с сайта timer-ua.com фото с сайта timer-ua.com Госсекретарь Казахстана Марат Тажин провел заседание Комиссии при президенте РК по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента. Комиссией были рассмотрены итоги работы акиматов Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей по реализации региональных планов борьбы с коррупцией. В итоге местным исполнительным органам было рекомендовано обратить больше внимания на необходимость принятия более действенных мер по противодействию коррупции, контролю за расходованием бюджетных средств и обеспечению открытости процесса принятия управленческих решений. По словам Тажина, качество работы судебных органов является одним из ключевых индикаторов состояния правопорядка, а юридическая безупречность и справедливость решений судов определяет эффективность защиты конституционных прав и свобод граждан. По итогам заседания приоритетными задачами продолжают оставаться обеспечение прозрачности деятельности судов, высокого уровня профессионализма и ответственности судей.