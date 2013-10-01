фото с сайта blogohealth.ru
Казахстан и Испания имеют схожие взгляды на проблемы международной политики и приложат все усилия для развития торгово-экономического взаимодействия, сообщил Нурсултан Назарбаев на брифинге после переговоров с председателем правительства Королевства Испания Мариано Рахоем, передает Today.kz
"Мы рассматриваем визит председателя Правительства Испании как знак поступательного развития казахстанско-испанских отношений. Они строятся на хорошей правовой базе, краеугольным камнем которой является Договор о стратегическом партнерстве, подписанный в 2009 году. Отдельное внимание было уделено необходимости раскрытия потенциала торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества. Особое значение для нас имеет реализация совместных проектов, направленных на создание передовых производств на территории Казахстана и передачу новейших технологий. Большие перспективы имеет дальнейшее взаимодействие в области транспорта и транспортной инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики", - сказал глава государства.
По итогам переговоров между странами будет подписан ряд важных контрактов, сообщил президент РК.
Он также отметил, что Испания - страна с мощной экономикой, занимающей 4-ое место в Европе.
"Высокая безработица в Испании – это результат глобального финансово-экономического кризиса, от которого пострадал весь мир, в том числе Казахстан. В настоящее время в европейской экономике наблюдается определенная позитивная динамика, негативные ожидания в отношении европейской валюты не подтверждаются. В свою очередь экономика Испании также демонстрирует признаки оздоровления. Подписанные нами соглашения направлены на дальнейшее углубление торгово-экономического взаимодействия и свидетельствуют о том, что мы с надеждой смотрим на будущее взаимное сотрудничество", - сообщил Назарбаев.
Помимо этого были затронуты вопросы международной политики.
"Мы рассмотрели ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, иранскую ядерную проблему, обстановку в Афганистане в контексте вывода из этой страны коалиционных сил в 2014 году. С удовлетворением хочу отметить близость позиций двух государств по этим острым проблемам международной политики. Состоялось обсуждение возможностей развития сотрудничества в сфере многосторонней дипломатии, прежде всего, в рамках ООН", - сказал президент Казахстана.
По мнению главы государства, визит Рахоя придаст новый мощный импульс развитию наших политических, торгово-экономических связей, сблизит народы двух стран. В частности, рассмотрены возможности обмена опытом между культурными учреждениями и взаимного обучения студентов в учебных заведениях двух стран.
Назарбаев передал Рахою архивные материалы 152 испанских граждан, военнопленных и интернированных, которые содержались в Карагандинском лагере в период Второй мировой войны, в надежде на то, что они позволят отдельным гражданам Испании узнать о судьбе своих родственников и близких.
Со своей стороны Рахой выразил благодарность президенту РК за приглашение в Астану и сообщил, что это его первый визит в Казахстан и третья встреча с Назарбаевым.
"Казахстан является страной с большим потенциалом развития, сбалансированной внешней политикой, позитивным имиджем на международной арене. Это очень важный партнер для ЕС и лидер в центрально-азиатском регионе. Ваша страна служит источником стабильности и фактором развития в регионе. Испания ценит вашу конструктивную и открытую внешнюю политику, и мы готовы оказывать содействие в укреплении международного авторитета страны", - сказал премьер-министр Испании.