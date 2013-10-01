фото с сайта parlam.kz фото с сайта parlam.kz Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) стал Жандос Асанов. К своим обязанностям новый генсекретарь приступил 1 октября 2013 года в соответствии с распоряжением совета ТюркПА, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу сената парламента РК. До недавнего времени Асанов являлся заместителем руководителя аппарата сената парламента Республики Казахстан. Он сменил представителя Азербайджана Рамиля Гасанова, до недавнего времени занимавшего этот пост. Соглашение о создании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств было подписано в ноябре 2008 года в Стамбуле на 1-ой конференции глав парламентов тюркоязычных государств по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Местонахождение секретариата ТюркПА – город Баку, Азербайджан. Основные цели ТюркПА - содействие развитию политического диалога между странами посредством парламентской дипломатии, гармонизация законодательства и укрепление парламентского сотрудничества на основе исторического, культурного и языкового единства, а также взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между тюркоязычными народами.