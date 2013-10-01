Иллюстративное фото с сайта www.prizyv.ru Иллюстративное фото с сайта www.prizyv.ru 1 сентября в Казахстане стартовала республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Планировалась что акция продлится до конца сентября. Однако в Актобе ее решили продлить еще на один месяц, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. На сегодняшний день актюбинцы сдали добровольно 485 единиц оружия, 6 травматических пистолетов, около пяти килограммов взрывчатых веществ и чуть меньше пяти тысяч боеприпасов и патронов. Ружья и пистолеты, в том числе и раритетные экземпляры, уже уничтожены в плавильных печах. Напомним, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Кроме того, могут рассчитывать на компенсацию.