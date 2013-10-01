Фото с сайта forbes.kz Фото с сайта forbes.kz Председателем Национального банка Казахстана назначен Кайрат Келимбетов, сообщает Today.kz. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что, согласно поданному заявлению, Григорий Марченко был освобожден от должности председателя Национального Банка по семейным обстоятельствам. «Он много лет работал на этом посту, в том числе и в трудные годы. Внес большой вклад в развитие финансовой системы нашей страны, в работу Национального Банка, управление Национальным фондом, за что я ему благодарен», - сказал президент Казахстана. Глава государства сообщил, что им принято решение о назначении председателем Национального Банка Кайрата Келимбетова. «Ему 45 лет, он выпускник Московского государственного университета и Джорджтаунского университета в США. Последние годы занимал должности министра экономики и бюджетного планирования, а позже - заместителя премьер-министра, вел переговоры по вопросам функционирования Таможенного союза и формирования Евразийского экономического союза. Считаю, что его знания экономики страны и финансовой ситуации положительно скажутся на работе Национального банка», - сказал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана отметил, что принятое решение пойдет во благо развития нашей страны, а также подчеркнул, что политика Национального Банка не изменится.