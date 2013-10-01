- За последние три года подростковая преступность идет на снижение,- говорит начальник управления административной полиции. - Если в 2011 году несовершеннолетними было совершенно 229 преступлений, то в 2012 году - 172. В течение 7 месяцев текущего года наблюдалось снижение преступности, однако по итогам августа допущен небольшой рост на 4,1%. Полиция отмечает, что в основном несовершеннолетние совершают кражи - 67 фактов, грабежи -19, вымогательство - 12, хулиганство - 6, другие преступления - 24. Из 12 вымогательств только одно было совершенно в стенах школы. За совершение преступлений привлеклись 157 несовершеннолетних, поставлены на учет ОВД - 351, из них 87 детей из неблагополучной семьи. - У нас проделано немало работы,- говорит начальник ДВД ЗКО полковник полиции Махамбет АБИСАТОВ. - В летнее время мы охватили только половину детей из неблагополучных детей, то есть отправили их в детские лагеря и организовали их досуг. А другую половину мы упустили. Из всех преступлений 17 было совершенно теми подростками, которые стоят на учете. Поэтому мы должны как-то решить эту проблему. Несмотря на то, что сотрудниками полиции проводятся профилактические работы, подростковая преступность имеет место быть. В каждой школе есть инспектор, но полиция отмечает, что имеется нехватка кадров и не все школы областного центра охвачены работой инспекторов. - Нам не хватает еще 45 школьных инспекторов, - говорит Сакипкерей САГИШЕВ.- Но на их содержание необходимо 77 миллионов тенге. Общественный совет решил помочь полиции с этим вопросом и составил письмо акиму области. Также на совете подняли вопрос о необходимости установления турникетов и видеонаблюдения в школах. - Это не для того чтобы отслеживать преступность в стенах школы, - говорит Махамбат АБИСАТОВ, - это делается ради безопасности детей. Чтобы искоренить преступность среди подростков из неблагополучных семей, было выдвинуто предложение перенять опыт Зеленовского района, которые работают с неблагополучными семьями на постоянной основе.