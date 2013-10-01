Иллюстративное фото с сайта www.gazeta.ru Иллюстративное фото с сайта www.gazeta.ru Трагедия произошла в Уральске в прошедшие выходные. 18-летний парень выпрыгнул с крыши девятиэтажного дома №240/1 по проспекту Достык. Тело молодого человека было обнаружено утром 28 сентября. - Видимо, он не просто прыгнул, а с разбега, - рассказывает одна из жительниц дома. - Потому что он упал на дерево сначала, потом уже оттуда на землю. Лицо было разодрано. Еще слышала, что он оставил что-то вроде записки на крыше «Прости, мама!». Зачем он это сделал, никто не знает. Молодой такой… По словам начальника следственного управления ДВД ЗКО Магауии КУРМАШЕВА, молодой человек действительно покончил жизнь самоубийством. Имеется записка, также есть лица, которым он незадолго до смерти рассказывал о своих намерениях.