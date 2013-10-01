Фото с сайта www.dts.tver.ru Фото с сайта www.dts.tver.ru Труп 27-летнего местного жителя обнаружили вечером 30 сентября в трубе за поселком Володарка Зеленовского района. Мужчина пропал без вести в ночь на 25 сентября. Почти неделю его искала полиция, а нашли его лишь в понедельник. У него были связаны руки, а сам был избит. По словам начальника следственного управления ДВД ЗКО Магауии КУРМАШЕВА, тело направлено на судмедэкспертизу. - Подозреваемый задержан, - рассказал Магауия КУРМАШЕВ. - Другая информация в интересах следствия не разглашается. Возбуждено уголовное дело по статье 96 УК РК - «Убийство». Идет следствие.