Уральские хирурги и ортопеды прошли мастер-класс по протезированию, на котором побывал и корреспондент портала «Мой ГОРОД». Врачам не только читали лекции, но и на практике показывали как следует проводить операции подобного рода. Слабонервных просим не смотреть. 1Мастер-класс проводил профессор Российского университета Дружбы народов Сергей ГИЛЬФАНОВ, который считается признанным специалистом в области протезирования тазобедренных суставов. Сергей специализируется на лечении пожилых людей, у которых, если верить статистике, довольно часто случаются переломы шейки бедра. 15Прежде чем пройти в операционную журналиста заставили переодеться в стерильную медицинскую одежду, которую при нём же и распаковали. Лишь в таком виде можно заходить в абсолютно стерильное помещение. 2 Руки мыть тоже пришлось как положено — плакат-памятка висел над раковиной, наглядно показывая, что и как следует делать. Медсестра сказала, что это должен знать даже ребёнок. Век живи — век учись. 16 Сегодня оперировали дедушку 1922 года рождения. По словам Сергея ГИЛЬФАНОВА, надеяться на то, что перелом у этого пациента срастётся, почти бессмысленно — возраст не тот. А вот шансы, что этот дедушка встанет на ноги, очень даже неплохие. Современная медицина позволяет восстановить то качество жизни, которое было у пациента до травмы. 6 Взглянув на рентгеновский снимок даже «чайнику» от медицины становится ясно, что перелом этот ну очень неприятный. Замена сустава в таком случае — оптимальный вариант. 10 Инструменты, которыми пользуются врачи, отнюдь не напоминают аккуратные хирургические приспособления. Напротив, многие железки выглядят настолько внушительно, что от одного взгляда на них по спине пробегает неприятный холодок. А уж когда хирург погружает эти инструменты в человеческую плоть, фотоаппарат автоматически старается поймать фокус на чём-нибудь менее кровавом. 11 Сами хирурги спокойны и сосредоточены — маэстро ГИЛЬФАНОВ удаляет родной сустав пациента, чтобы заменить его на металлический. Действовать нужно решительно, но осторожно — любопытный баланс силы и аккуратности. 3 Сюда складывают ставший уже ненужным костный материал, более девяноста лет отслуживший своему хозяину. 7 Весь процесс операции транслируется в другую комнату, где в это время уральские врачи внимательно следят за ходом операции. Не отрываясь от инструментов, профессор ГИЛЬФАНОВ успевает ещё и комментировать происходящее. 9 Ассистенты слушают, затаив дыхание. 13 На протяжении всей операции пациент находится в сознании. Ему сделали эпидуральную анастезию — это когда лекарство при помощи катетера вводится в позвоночник и человек абсолютно ничего не чувствует ниже пояса. 12 И всё-таки хочется думать, что человек находится в каком-то эйфорическом состоянии, иначе разве можно вытерпеть звук от удара железного инструмента по собственной кости? 8 Практически всё время операции один из ассистентов держал ногу больного, время от времени поворачивая её то в ту, то в другую сторону, чтобы хирургу было удобней достать искомый сустав. 14 Наконец настал черёд для нового сустава — титановый эндопротез стоил врачам поистине титанических усилий и колоссального напряжения. Впрочем, наверное, так проходит любая операция, если провести её как следует. Фото и видео автора