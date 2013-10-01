Иллюстративное фото с сайта ru.123rf.com Иллюстративное фото с сайта ru.123rf.com У воспитательницы детсада нашли туберкулез. ЧП произошло в селе Рубежка Зеленовского района. Об этом порталу «Мой ГОРОД» сообщили обеспокоенные сельчане, чьи дети ходят в местную школу. Выяснилось, что садик работает при школе. - Теперь всех детей проверяют на туберкулез. Вы представляете, что это такое? - возмущаются жители. Директор школы-сада Талгат ТУЛЕУШОВ рассказал, что действительно у одной из воспитательниц мини-центра при школе есть подозрение на туберкулез. - В апреле данная учительница проходила флюорографию, тогда она получила допуск к работе. И вот перед новым учебным годом, в августе, все педагоги заново проходили медобследование, и воспитательницу мини-центра направили на дальнейшее обследование с подозрением на туберкулез. Мы сразу же ее отстранили от работы. Сейчас она находится в Аксайской районной больнице - у нее начальная стадия, - заявил Талгат ТУЛЕУШОВ. По словам директора, в мини-центре, где работала инфицированный педагог, воспитывались 15 детей. Также при этой же школе есть садик, который посещают 20 детей, а в среднюю школу ходят 200 детей. - Всем детям из центра поставили пробы на реакцию Манту, результаты отрицательные. Как такового контакта даже не было. В июне мы закрылись на ремонт, потом был отпуск, и вот только в начале учебного года выявлено заболевание, - сообщил директор.  