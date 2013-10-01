Торжество прошло в Казахском драматическом театре, где собрались лучшие педагоги Западно-Казахстанской области. Обстановка была действительно как на балу - центр зала был свободен - там вальсировали специально приглашённые юноши во фраках и девушки в бальных платьях. Гости и приглашённые, согласно этикету, выстроились вдоль стен. После первого танца слово приветствия взял. - Дорогие учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя. Вы не только даёте детям знания, но и воспитываете их. Позволяете ученикам обрести уверенность в себе и найти своё место в этом огромном мире. Мы уделяем большое внимание развитию образования. На сегодняшний день выделяются средства на доплату за категории, поддержка по выделению кредитов, по обеспечению учителей жильём. Не обошли стороной и учителей, которые проявили особые успехи в работе. В номинации "Директор школы" было целых четыре победителя -Отличившиеся руководители получили в подарок по планшетному компьютеру. Когда вновь грянула музыка, вышел танцевать сам аким области, который, как оказалось, недурно танцует. После танцев был объявлен легкий фуршет.