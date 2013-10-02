Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В Саудовской Аравии попытались «научно» обосновать постулат о том, почему же все-таки слабому полу противопоказано водить автомобиль. Французское издание «Slate.fr» цитирует слова консультанта Психологической ассоциации Персидского залива шейха Салеха бин Саада аль-Лухайдана, сказанные им в прямом эфире телеканала «Аль-Арабия»: «Саудовским женщинам, которые пытаются оспорить запрет на вождение автомобиля, стоит знать, что это может отразиться на их яичниках и тазовых органах». По мнению Саада аль-Лухайдана (на фото ниже), «физиология и медицина изучили этот вопрос и выяснили, что оно (вождение) пагубно отражается на яичниках и выворачивает таз. Именно поэтому дети женщин, которые постоянно водят машину, могут появиться на свет с клиническими нарушениями различной степени тяжести». Стоит напомнить, что два года назад, в исследовании, проведенном группой тамошних ученых по заказу Религиозного совета Саудовской Аравии, утверждается, что отказ от запрета вождения для женщин может подтолкнуть всех граждан страны, как мужчин, так и женщин, к гомосексуализму, проституции и порнографии. Впрочем, саудовские автолюбительницы не собираются поддаваться мракобесию и наметили на 26 октября устроить массовую акцию гражданского неповиновения. Уже более 11 000 женщин, несмотря на все риски, поставили свои подписи под онлайн петицией на сайте oct26driving.com, которая гласит следующее: «У государства нет никакого четкого основания запрещать взрослой женщине водить машину, в связи с чем мы требуем допустить женщин к экзаменам на вождение и выдать права тем, кто успешно справится с ними». Источник: auto.lafa.kz