В росте ДТП МВД РК винит высокую автомобилизацию населения. Об этом сказал вице-министр МВД РК Ерлан Тургумбаев во время брифинга в СЦК при Президенте Казахстана. По словам вице-министра, за последние пять лет количество автомобилей увеличилось наполовину. На сегодня в Казахстане зарегистрировано более 4 млн машин, хотя еще в 2007 году тут насчитывалось всего 2,67 млн автомобилей. Республиканские и областные дороги проектировались в 60-70 годах, когда автомобилей было намного меньше, а их скорость ниже, заявил Тургумбаев. Другой причиной роста ДТП, по мнению вице-министра МВД, является недисциплинированность водителей. Одна пятая всех ДТП случается из-за превышения скорости, одна десятая — из-за выезда на встречную полосу. За 8 месяцев нынешнего года было зарегистрировано 1,3 млн нарушений ПДД, среди которых 32 тыс. — управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Кроме того, были оштрафованы 91 тыс. пешеходов. Прав лишились 23 тыс. водителей, а 4 тыс. из них были подвергнуты административному аресту.