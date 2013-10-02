Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz По словам Ерлана Тургумбаева правовая база для этого уже готова, но сам закон будет принят только к концу текущего года. На состоявшемся сегодня, 1 октября 2013 года, брифинге службы центральных коммуникаций при Президенте Казахстана, о времени старта официальных аукционов на «крутые» номера отчитался вице-министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. «Да, мы планируем продавать престижные госномерные знаки и даже согласовали этот проект с Налоговым комитетом. Думаю, до конца года законопроект должен пройти все согласования», — объявил г-н Тургумбаев. Напомним, не так давно был озвучен прайс-лист на категории номерных знаков с повторяющимися цифрами. Номера, в которых есть такие цифры как: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 будут облагаться пошлиной в 13 700 % (1 МРП 1731 тг * 137 = 237 147 тг). А приобретение номеров с такими обозначениями как: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 обойдется почти в 400 тыс. тенге, так как выдача номера будет облагаться 22 800 -процентным налогом (1 МРП 1731 тг * 228 = 394 668 тг). По нашим предположениям особого ажиотажа на данные номера ждать не стоит. Согласно примерным подсчетам, учитывая все возможные буквенные вариации, всего «крутых» номеров может быть выдано около 286,9 тыс. штук, и это только в одном регионе. Источник: auto.lafa.kz