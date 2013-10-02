Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Пилоты Astana European Rally Team взяли титул Чемпионов Кубка Европы досрочно. После окончания приема заявок в ралли Босфор в Турции с коэффициентом 20, оказалось, что среди его участников нет ни одного из пяти теоретических претендентов на Кубок Европы, способных составить конкуренцию украинским спортсменам, выступающим за казахскую команду Astana European Rally Team Александру Салюку и Евгению Червоненко. Это значит, что за два этапа до окончания Кубка Европы, которые должны проходить в Турции и Австрии – чемпионы определены досрочно! Украинские спортсмены, пройдя 16 этапов в таких странах, как Украина, Чехия, Словения, Словакия, Испания и прочих, завоевали этот высокий титул для команды Казахстана. Эта победа открывает совершенно новую страницу в автомобильном спорте Украины и Казахстана, ведь до сих пор никто из всего постсоветского пространства не приближался к пьедесталу Чемпионов Кубка Европы по ралли. «Мы посвящаем нашу победу в Кубке Европы Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Пусть она символизирует дружбу наших государств и прокладывает путь молодым спортсменам» — сказал Евгений Червоненко. Также, пилот отметил, что в следующем году они с Александром Салюком планируют участвовать в Чемпионате Европы. Помимо этого команда Astana Eauropean Rally Team сейчас на третьей позиции в Ралли Болгарии и 18-19 октября в Ивано-Франковске будут бороться за титул Чемпионов Украины. Источник: auto.lafa.kz