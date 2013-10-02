Фото: Ерболат Мукажанов Фото: Ерболат Мукажанов 67-летняя Оразхан Манабаева из Аягоза, бабушка 15-ти внуков и прабабушка 2-х правнуков, работает таксистом. Внешность у ажешки (бабушки) абсолютно классическая: седые волосы, платок на голове и расшитый теплый камзол, сообщает yk-news.kz. В ней ничто не выдает таксиста с 30-летним стажем, кроме автомобиля рядом. После развала СССР женщине пришлось заняться частным извозом, чтобы прокормить семью. Начинала Оразхан с «Запорожца». Потом были зеленый ВАЗ-2101, белый ВАЗ-2106, черная Audi, «Фольксваген-Пассат». Сейчас у нее Toyota Camry, довольно внушительная габаритная машина. Именно за это ее и любит Оразхан Манабаева. Все ее автомобили были леворульными и с механической коробкой передач. На «автомате» апашка-таксист ни разу не ездила. Да и не хотела. Слишком просто и неинтересно. Она утверждает, что никогда не ездила больше 120 километров в час. Это ее собственный максимум. С другими автовладельцами не гоняет. Говорит, что седые волосы добавляют шарма, уважения и... осторожности. Таксовать женщина не боится. Говорит, Аягоз – город небольшой. Хотя по ночам старается не ездить. Работает только днем. Выходной у нее всегда выпадает на пятницу. Кстати, Оразхан-апа ездит не только в пределах Аягоза. Она была в Семее, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте. Источник: auto.lafa.kz