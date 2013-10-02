В Сирию прибыли специалисты по уничтожению химического оружия
Фото: Mohamed Azakir / Reuters Международная группа специалистов по уничтожению химического оружия 1 октября прибыла в Сирию. Команда в составе 20 человек проведет инвентаризацию запасов оружия массового поражения, которое будет уничтожено на основании резолюции Совета безопасности ООН, сообщает Agence France-Presse. Эксперты из организации по запрещению химоружия (ОЗХО) въехали на территорию Сирии из Ливана, куда прибыли накануне. Теперь они направляются в сторону Дамаска, где должны встретиться с представителями сирийского внешнеполитического ведомства, сообщает Associated Press. В команде специалистов будет также работать один россиянин, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ. В течение текущей недели в Сирию должна прибыть также вторая группа специалистов. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем рассказал о сложностях предстоящей экспертам работы, пишет BBC News. По его словам, семь из 19 складов с химическим оружием (по данным AFP, в Сирии 45 складов) находятся в зоне боевых действий. Для того чтобы международные инспекторы смогли к ним добраться, вероятно, потребуется согласие обеих сторон конфликта на временное прекращение огня. По плану, власти Сирии должны уничтожить свои запасы химического оружия к середине 2014 года. На первом этапе, который продлится до ноября, будет уничтожено оборудование, с помощью которого оно производится. В дальнейшем часть существующих запасов будет вывезена из страны и уничтожена за ее пределами, а оставшееся химоружие ликвидируют в самой Сирии под наблюдением международных экспертов. В сентябре сирийские власти передали ООН список своих арсеналов с химическим оружием, которые теперь предстоит посетить инспекторам. Согласно имеющимся данным, Сирия обладает более чем тысячью тонн различных химических веществ, которые могут использоваться в военных целях. Президенту страны Башару Асаду пришлось принять предложение России и США о ликвидации химоружия. В противном случае Вашингтон и ряд его союзников планировали военное вмешательство в сирийский конфликт после того, как получили доказательства применения в гражданской войне нервно-паралитического газа зарина. Источник: lenta.ru