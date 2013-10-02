Польских экзорцистов возмутил «дьявольский» сыр Польских экзорцистов возмутил «дьявольский» сыр Рекламный плакат польского козьего сыра Польские экзорцисты выразили возмущение по поводу появления в продаже в супермаркетах козьего сыра стоимостью 6,66 злотых (около 69 рублей) за упаковку, пишет The Daily Telegraph. Представители церкви отметили, что и сама по себе цена, и особенности ее написания (в каталоге продукции шестерки не разделены ни точкой, ни запятой, а отличаются лишь размером) несут в себе отрицательное послание, так как 666 – это число дьявола. Помимо цены экзорцистам не понравилось и оформление упаковки сыра, так как на ней изображена коза. Считается, что это животное тоже имеет отношение к оккультизму. Экзорцисты рекомендовали тем, кто находит акцию по продаже сыра задевающей или опасной, просто попытаться игнорировать негативное послание, зашифрованное в ней. В супермаркете в свою очередь заявили, что никакого отношения к сатанизму акция по продаже козьего сыра не имеет. Цена на этот молочный продукт тоже ни на что оккультное не намекает. Как объяснила представительница магазинов, в торговых точках можно найти и другие товары с ценами, состоящими из одинаковых цифр, например, улитки, фаршированные грецкими орехами и травами, стоят 7,77 злотых. Источник: lenta.ru