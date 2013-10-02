Кадр: телеканал ABC Кадр: телеканал ABC Пара из Северной Каролины поженилась, спустившись к алтарю на зип-лайне, специальном тросе для скольжения, сообщает WLOS. Сами Лорен Бушар и Бен Янгкин рассказали, что запланировали такое торжество едва ли не случайно: когда они выбирали место для проведения свадьбы, они увидели, что на территории паркового комплекса есть зиплайн и решили им воспользоваться. По словам невесты, которая коллекционирует гольфы (на свадьбе она тоже была в ярких полосатых гольфах), во время спуска она не боялась и не нервничала. Лорен заявила, что ей очень понравилось кататься на тросе, и полученный на свадьбе опыт она считает удачным. Гости церемонии тоже остались довольны. Не так давно в Канаде влюбленная пара поженилась на самом высоком небоскребе страны. Во время церемонии жених и невеста держались с помощью страховочных тросов. Лэси Боланд и Джон Кирк сочетались браком на высоте 116 этажей и стали первой парой, которая вступила в брак таким образом. Источник: lenta.ru