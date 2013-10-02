YouTube объявил о создании собственной музыкальной премии
Кадр: видео Youtube Видеохостинг YouTube объявил о создании собственной музыкальной премии под названием YouTube Music Awards. Сообщение об этом 30 сентября появилось в официальном блоге YouTube. Всего лауреатами премии станут шесть музыкантов или музыкальных коллективов. Названия конкретных номинаций представители видеохостинга обещают раскрыть позднее. Прямая трансляция большого концерта, в ходе которого станут известны имена первых обладателей новой награды, пройдет на YouTube 3 ноября 2013 года. Уже сейчас представители видеохостинга подтвердили участие в концерте таких исполнителей, как Леди Гага, Эминем и Arcade Fire. Также сообщается, что перед финальным шоу в Нью-Йорке на видеохостинге появятся записи выступлений популярных музыкантов, сделанные в городах по всему миру. Одно из таких видео будет записано и в Москве. Видеохостинг YouTube был запущен в 2005 году. На сегодняшний день ежемесячная аудитория ресурса составляет около одного миллиарда человек. Согласно данным, собранным ComScore, около 40 процентов пользователей YouTube смотрят музыкальные клипы чаще, чем видео из любых других категорий. Источник: lenta.ru