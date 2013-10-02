Фото Марат Абилов© Фото Марат Абилов© Уникальные находки, свидетельствующие о том, как жили казахи в XIV веке, обнаружены в Великобритании, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на заведующего отделом Института востоковедения имени Сулейменова комитета науки МОН РК Меруерт Абусеитову. "Когда я работала в Великобритании в библиотеках, музее, то я нашла уникальные источники, которые были представлены в очень интересных миниатюрах, то есть 15 миниатюр в каждом сочинении, которые заполняют совершенно неизвестный период истории казахского ханства - XIV век", - рассказала Абусеитова в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. "Эти миниатюры восполняют также нашу историю религии. Здесь очень прекрасные миниатюры, на которых шаманы предсказывают судьбу, принятие ислама и так далее", - отмечает она. Как известно, на государственном уровне были организованы экспедиции казахстанских историков за рубеж. За ценными находками, которые бы смогли сообщить что-то новое об истории казахов, в Иран, Индию, Турцию, Китай, Россию, Великобританию, Германию, Египет и Узбекистан были направлены 24 ученых. "Были организованы зарубежные командировки в различные архивы, фонды, библиотеки, музеи наших коллег- специалистов, ученых-историков. За 100 дней этой программы и этих научных командировок были привезены уникальные материалы, которые сегодня восполняют те пробелы, которые имеются у нас в истории Казахстана", - говорит Абусеитова. Автор: Ренат Ташкинбаев Источник: Tengrinews.kz