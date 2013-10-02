Фото ©РИА Новости
Казахстанцев заманивают в различные секты через йогу и медитацию, прикрываясь образовательной и спортивной деятельностью, об этом в интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказал начальник управления по делам религий по Алматы Нуржан Жапаркул.
По его словам, некоторые коммерческие организации и тренинг-центры вербуют людей в поисках собственной выгоды. Чаще всего они используют религиозную атрибутику. По словам Жапаркула, в Алматы зарегистрировано 115 религиозных объединений, все они работают в рамках закона. Однако бывают случаи, когда юридические лица пытаются зарегистрировать свое предприятие в качестве религиозного объединения, так как для них существуют льготы, в том числе и налоговые. "Мы пресекаем такие попытки. Естественно, сначала проводится религиоведческая экспертиза, в ходе которой и выясняется, что это на самом деле коммерческая деятельность, - рассказывает собеседник. - Некоторые центры заманивают в секты людей с помощью йоги, медитации, здорового образа жизни и так далее. Однако население обманывается, в итоге люди попадают в секты, и им сложно потом выбраться оттуда".
Жапаркул рассказал примерную схему работы этих псевдорелигиозных объединений. По его словам, как такового объявления в газетах центры не дают. Они действуют исключительно по схеме сетевого маркетинга. "Допустим, вы услышали где-то, что есть йога-центр, и приходите туда заниматься. Через несколько дней вам предлагают посещать занятия бесплатно, если вы привлечете еще 10 человек. Таким образом многие люди и попадают в эти организации. Хочу заметить, что практически во всех центрах используют гипноз - люди своими же руками переписывают свое состояние: деньги, квартиры, дома и земли на злоумышленников. А в религии такого не должно быть - она исключительно преследует цель духовного обогащения, а не финансового", - поясняет спикер.
По его словам, среди тех, кто посещает подобные центры, есть и топ-менеджеры компаний различных уровней. Стоит отметить, что псевдорелигиозные организации точь-в-точь используют атрибутику ислама, общества "Сознание Кришны" и других религий. Посетителям предлагают благовония, медитативную музыку, рекомендуют вегетарианство. "Важно сказать, что в этих центрах людям внушают, что они самые лучшие, самые сильные и могут стать лидерами. Человеку это рассказывают ежедневно, это своего рода коучинг. За это, естественно, человек платит деньги. Со временем жертва начинает платить большие взносы. Часто бывает, что человек в итоге не становится лидером или богатым, и он разочаровывается в этих тренингах, в себе и в конце концов в жизни. Это и приводит к суициду", - рассказывает Жапаркул.
Он назвал эти организации опасными для общества. Жапаркул считает, что население должно быть бдительнее при обращении в оздоровительные и тренинг-центры. Вместе с гипнозом, говорит Жапаркул, людям дают биодобавки, после употребления которых и происходит "помутнение сознания".
Между тем, руководитель ОО "Перспектива" Елена Бурова назвала цифры. По ее словам, за два последних года было 10 обращений на "горячую линию" (8 800 080 78 68. - Прим. автора) с просьбой помочь "вытащить" пострадавшего из секты. "Многие не идут в суды. Дело в том, что факт обмана доказать сложно, так как человек своими же руками отдает свое имущество, переписывает дом и машину на чужие имена, - говорит Бурова. - Однако судебные разбирательства есть, к примеру, одно дело длится у нас шесть лет. Женщина- бизнесвумен долгое время ходила в подобный центр, в итоге ее квартира оказалась в залоге в банке. Узнав об этом, она обратилась в суд".
Бурова также подтвердила, что псевдорелигиозные организации чаще всего прикрываются образовательными центрами, различными курсами, спортивными секциями. В итоге, говорит она, человек перестает понимать, что делает, и начинает работать бесплатно на эту секту. "Происходит вербовка людей. Используется также НЛП. Зомбированные люди свой ущерб осознают спустя годы", - добавила собеседница.
Напомним, в Южно-Казахстанской области был случай, когда трое подростков получили психическое расстройство во время обрядов кришнаитов. Как выяснилось, местный житель незаконно создал и руководил религиозным объединением "Сознание Кришны". Таким образом заманивал людей в секту. Он проводил в своем доме религиозные обряды и ритуалы с участием троих подростков в возрасте 16-17 лет. На руководителя центра завели уголовное дело. Ведется следствие.
Автор: Роза Есенкулова
Источник: Tengrinews.kz