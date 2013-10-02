Иллюстративное фото с сайта daypic.ru Иллюстративное фото с сайта daypic.ru Казахстанские силовики и западные эксперты обсудят вопросы экстремизма и терроризма, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Завтра, 3 октября, в Атырау соберутся высокие чины из Генеральной прокуратуры,  руководители силовых структур западного региона страны, эксперты из США и Турции, представители духовенства и общественных объединений, ученые. По данным пресс-службы областной прокуратуры, в течение двух дней будет проходить   семинар-тренинг для сотрудников правоохранительных и других государственных органов на тему «Актуальные вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму». Организатором выступил Институт Генеральной прокуратуры при поддержке Центра ОБСЕ в Астане, Посольства Великобритании в Республике Казахстан и ОФ «Астана Центр Консалтинг». Как отметили в прокуратуре, собравшиеся будут обсуждать проблемные вопросы предупреждения религиозного экстремизма и терроризма, выявление причин и условий, способствующих зарождению религиозного радикализма в обществе, выработка системных мер и рекомендаций по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.  