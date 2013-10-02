Фото с сайта tobux.ru Фото с сайта tobux.ru Жилье из конопли и грунта предложили строить в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Наш совет - строить доступное жилье, особенно из известных природных материалов. Это новое направление. Например, есть технология создания дома из грунтоблоков. Дом делается из мешков земли, есть такая технология. Есть технологии из бамбука и технической конопли. В Казахстане таких домов нет, но есть в мире очень много примеров, даже в России. Мы должны сейчас такое инициировать", - сказал ведущий эксперт Коалиции за "зеленую" экономику Казахстана Сергей Ивлев на заседании "круглого стола" по вопросам развития "зеленого" строительства в Казахстане. По его словам, перечень материалов, из которых можно строить подобное жилье, очень большой, и такие технологии выдерживают большие перепады температуры и сейсмоустойчивы. "Они в несколько раз доступнее. Давайте создадим парк домов будущего, как в Лондоне. За рубежом есть организации, которые бесплатно обучают, как такое строить. Хочу сказать одно: стоимость экологического жилья, которое создается своими руками, стоит 30-50 долларов за квадратный метр. Это мировой опыт", - отметил Сергей Ивлев. Автор: Баубек Коныров Источник: Tengrinews.kz