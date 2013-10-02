Фото ©AFP Фото ©AFP Пятеро казахстанцев обвиняются в крупной афере в США, сообщает BBC. Вместе с ними перед судом могут предстать жители России, Туркменистана и Узбекистана. По информации издания, в связи с аферой открыты четыре уголовных дела, по которым в общей сложности привлечены 55 человек. 22 из них были арестованы в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Лас-Вегасе и в штате Мэриленд. 33 находятся в бегах. 21 из них уже покинул страну. Среди приезжих из Казахстана - 29-летний Евгений Сотников, 26-летний Станислав Мельников, 25-летний Ренат Таланов, 22-летний Евгений Иванов и 26-летняя Мадлен Оспанова. Как отмечает сайт, первое дело касается изощренной аферы, участники которой похитили личные данные у более чем двух тысяч потерпевших и от их имени потребовали у налогового управления США (IRS) возвращения якобы переплаченных этими лицами налогов более чем на 17 миллионов долларов. Налоговики отвергли часть заявлений и в конечном итоге перечислили мошенникам более 7 миллионов долларов. Иногда налоги возвращались мертвым душам. По этому делу проходят 29 из обвиняемых. Мошенники подключили к афере десятки временно находившихся в Сан-Диего молодых людей из бывшего Союза, прибывших в США с визами J-1 и F-1, пишет издание. Обладатели виз J-1 известны у эмигрантов как "джейваньщики". Они приезжают в рамках культурного обмена, имеют разрешение на работу и обычно проводят в США три месяца. "Это одна из самых изощренных схем, с которыми мы когда-либо сталкивались. Она поистине интернациональна и по своим масштабам, и по своей сложности", - сказал следователь. По данным прокуратуры, помимо кличек, обвиняемые пользовались для конспирации такими приемами, как сокрытие IP-адресов компьютеров, с которых они подавали липовые налоговые декларации по электронной почте. Они также пользовались заранее оплаченными мобильными телефонами и часто их меняли. В общей сложности мошенники пытались получить таким образом более 3 миллиона долларов. Реально они получили 551 842 доллара. По четвертому делу проходят 18 человек во главе с 35-летним Кареном Галстяном и 32-летним Ваагом Степаняном. Они обвиняются в выписывании чеков без покрытия и попытке таким образом похитить у Bank of America более 600 тысяч долларов. Источник: Tengrinews.kz