Фото ©knb.kz В Казахстане утверждена государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Соответствующий указ Главы государства Нурсултана Назарбаева был опубликован в официальной прессе 2 октября. Правительству Казахстана поручено в течение месяца по согласованию с Администрацией Президента разработать и утвердить план мероприятий по реализации программы. Принимать меры по реализации программы поручено центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, которые непосредственно подчинены и подотчетны Главе государства. "Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстана", - говорится в опубликованном сообщении. Главная цель программы - обеспечение безопасности человека, общества и государства посредством предупреждения проявлений религиозного экстремизма и предотвращения угроз терроризма. "При этом особое внимание программой уделено привлечению общественности к профилактической работе и модернизации информационно-­пропагандистской работы среди целевых групп. Большинство профилактических мероприятий, которые предусмотрены программой, будут реализованы впервые", - отмечается в комментарии к опубликованному указу Источник: Tengrinews.kz