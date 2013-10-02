Фото Марат Абилов© Фото Марат Абилов© Ввоз российского алкоголя в Казахстан отрегулируют. В частности, предлагается с российского алкоголя взыскивать обеспечительный платеж, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на министра экономики и бюджетного планирования РК Ерболата Досаева. "Мы подготовили ряд мер, связанных не только с акцизной политикой. Мы готовим изменения и дополнения в закон "Об обороте алкогольной продукции", в котором будут нормы, которые были введены в Российской Федерации по отношению к казахстанской продукции. Это внесение обеспечительного платежа, который доходил до 300 тысяч евро, который наши производители платили. Такие же меры мы предполагаем ввести со следующего года в отношении соответствующей продукции на паритетной основе с РФ", - сказал Досаев в ходе обсуждения поправок в закон о налогообложении в Мажилисе. Кроме того, по словам министра, ведомство готовит меры по изменению относительно минимального объема производства алкогольной продукции в Казахстане. "Мы сейчас рассматриваем вопрос о том, какой должен быть минимальный объем, и лицензирование и выдачу разрешения на выпуск данной продукции мы привяжем к уплате обязательного объема акцизов, который у нас будет. Сегодня идут потери между розницей и оптовой торговлей, и мы хотим эту нишу закрыть, сразу брать на производстве. Это самая эффективная мера, которая есть, разные технические меры предпринимались, но от этого ситуация на рынке не изменилась", - сказал он. Мажилисмен Владислав Косарев, между тем отметил, что правительству необходимо принять более жесткие меры по отношению к импортной алкогольной продукции, заполнившей отечественный рынок. "Мы и так уже наших местных производителей увеселительных напитков довели до такого состояния, что они полку в магазине уступили "брунькам", "на бруньках" еще какие-нибудь "белуги", но не наше отечественное. Это же бедствие, нам надо развивать так, чтобы наши люди употребляли преимущественно нашу продукцию", - заявил депутат. Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2013 года импорт водки в Казахстан из стран-участниц Таможенного союза вырос на 7-8 процентов. Таким образом, сейчас иностранная водочная продукция уже занимает около 30 процентов в общем объеме по республике, а в крупных городах - около 50 процентов. Автор: Алтынай Жумжумина. Источник: Tengrinews.kz