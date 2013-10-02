Фото: ortcom.kz Фото: ortcom.kz Директор Института истории государства Буркитбай Аяган прокомментировал вопрос переименования городов Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ходе пресс-конференции по вопросу изучения национальной истории в рамках инициированной Президентом страны программы "Народ в потоке истории", отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz о том, как ученые Казахстана относятся к разговорам о необходимости переименования некоторых городов, например, Петропавловска, Аяган отметил: "Лично как историк, который занимается глубоко, скажем так, историей своего народа, мы вообще-то должны говорить не столько о переименовании, а сколько о возвращении исторических названий. И до сих пор мне кажется, на территории Казахстана очень много названий, которые несут в себе такую, вы знаете, коммунистическую символику, или немало названий мест, где увековечены имена деятелей, которые сыграли в истории Казахстана не самую лучшую роль". При этом он сказал, что вопрос переименования очень серьезный, и "требует деликатности и вдумчивости". "Если обратиться к правовым механизмам, а здесь надо действовать только в правовом поле, существуют специальные нормы, правила, посредством которых могут переименовываться исторические названия местностей", - добавил он. Как сообщалось ранее, вопрос о возможном переименовании улиц, поселков и городов будет выноситься на обсуждение населения. Такая норма заложена в законопроекте об ономастике. При этом, обсуждать предложения по возможному переименованию будет народ, а окончательное решение будет принимать не районная или городская ономастическая комиссии, а областная, которая, в свою очередь, должна будет убедить республиканскую комиссию. Автор: Ренат Ташкинбаев Источник: Tengrinews.kz