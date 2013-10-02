Фото Tengrinews.kz Фото Tengrinews.kz Депутаты Мажилиса Парламента подняли вопрос несоответствия повышения налогов с уровнем зарплат в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Если сравнить средний уровень заработной платы и налоги к тем же автомобилям, которые имеют более 4 кубометров в цивилизованных странах, которые вы приводите, то, например, в Великобритании к уровню зарплаты он составляет 9 процентов. В Германии - 15 процентов, в Японии - 22 процента, в Казахстане - 109 процентов, если мы примем вот это. То есть мы казахстанцев обложим налогом на автомобили с такими кубами по сравнению с Великобританией в 12 раз больше, по сравнению с Германией - в 7 раз, по сравнению с Японией - в 5 раз. Это ваши предложения для улучшения нашей жизни", - сказал депутат Турсунбек Омурзаков в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения" в Мажилисе. "Базовая ставка расчета заработной платы не менялась с 1995 года. Как вот этот вопрос предлагаете решать? Мы не меняем базовую ставку с давних пор, а меняем налоги", - заявил депутат. К слову, у многих депутатов возникли вопросы по налогам на автомобили с большим объемом двигателя. По мнению парламентария Меруерт Казбековой, нужно несколько поменять подходы к повышению налогов. "Почему вы считаете по объему двигателя? Объем двигателя - это мощность. Мощность не является предметом роскоши. Вы приводите в пример Германию, Бельгию, но у них дороги каковы. У них можно ездить на малолитражках мощностью 2 кубометра, у нас это невозможно. У нас люди ездят на 4 и 2,5-литровых не от хорошей жизни. Налог нужен на машины дорогостоящие, независимо от того, какой у нее объем двигателя, это должна быть больше 100-150 тысяч долларов (цена - Прим.автора)", - сказала Казбекова. Автор: Алтынай Жумжумина Источник: Tengrinews.kz