Существенный рост потребительского кредитования в 2025 году пришёлся на автокредиты.

Сумма выданных банками кредитов населению на начало 2026 года составила 24,8 триллиона тенге. За год она выросла на 19,8%, сообщает пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

В агентстве отмечают замедление темпов кредитования населения: в 2024 году рост составлял 23,9%.

По итогам 2025 года ипотечные кредиты увеличились на 14,6% и достигли 6,9 трлн тенге. Объём потребительских кредитов вырос на 21%, до 16,7 триллиона тенге, что ниже показателя 2024 года (33,5%). Рост беззалогового потребительского кредитования снизился с 29,3% до 14,5%.

Основным драйвером потребкредитования стали автокредиты: за год их объём вырос на 42,4%, до 4 триллионов тенге.

В декабре 2025 года средневзвешенная ставка по кредитам в тенге для населения составила 18,3% против 17% годом ранее.

Объём депозитов физических лиц в банках увеличился на 15,8% и достиг 26,2 триллиона тенге, при этом только за декабрь рост составил 6,2%.