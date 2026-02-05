Все пациенты с впервые выявленными заболеваниями находятся под медицинским наблюдением по месту прикрепления.

Как рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Алмас Джунисбеков, скрининги — это профилактические обследования для раннего выявления заболеваний и факторов риска.

— С января 2026 года скрининги на онкологические заболевания, артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и глаукому включены в пакет гарантированной бесплатной медицинской помощи и доступны всем гражданам Казахстана, — отметил он.

По его словам, в 2025 году скрининг прошли 200 021 человек, охват составил 100%. Впервые выявлено 7 787 заболеваний, из них:

артериальная гипертензия — 5 164;

ишемическая болезнь сердца — 667;

сахарный диабет — 714;

глаукома — 1 242.

По данным заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО:

Рак молочной железы обследовали у женщин 40–76 лет. Скрининг прошли 43 230 женщин (охват — 96,2%). Выявлено 68 случаев рака (I стадия — 46, II стадия — 22). Доброкачественные образования обнаружены у 11 914 женщин.

Рак шейки матки обследовали у женщин 30–74 лет. Охват — 89,5% (31 217 женщин). Выявлено 12 случаев (I стадия — 9, II стадия — 3). Предраковые изменения обнаружены у 885 женщин (2,8%).

Колоректальный рак обследовали у мужчин и женщин 50–76 лет. Скрининг прошли 53 262 человека (охват — 98,7%). Выявлено 19 случаев (I стадия — 5, II стадия — 12, III стадия — 2). Предраковые состояния обнаружены у 487 человек (0,9%).