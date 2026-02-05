Теперь ответственность за перевод средств злоумышленникам лежит не только на владельце счета.

В Казахстане усилили защиту прав потребителей финансовых услуг. Теперь банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны компенсировать ущерб клиентам, если перевод был допущен вопреки правилам безопасности. Об этом сообщили в Национальном банке РК.

С середины 2024 года в стране работает Антифрод-центр — специальная платформа, которая в режиме реального времени отслеживает подозрительные транзакции.

По состоянию на 1 января 2026 года, работа платформы позволила достичь следующих показателей:

80 871 — столько инцидентов с признаками мошенничества было зарегистрировано;

19 810 случаев были связаны с незаконным игорным бизнесом, наркоторговлей и финпирамидами;

2,8 млрд тенге — общая сумма заблокированных подозрительных операций;

Более 0,5 млрд тенге уже возвращено пострадавшим гражданам.

Новый закон о банках наделил дополнительными полномочиями и обязанностями кредитные бюро. Теперь они обязаны мгновенно передавать информацию в Антифрод-центр, если клиент пытается оформить несколько займов в разных банках или МФО в течение одного часа. Такая активность часто указывает на то, что человек находится под давлением мошенников.

Теперь ответственность за перевод средств злоумышленникам лежит не только на владельце счета. Финансовая организация обязана возместить ущерб потерпевшему в двух конкретных ситуациях: