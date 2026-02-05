Несмотря на развитие связи и навигации, люди продолжают пропадать. В 2025 году в ЗКО в полицию обратились 688 раз с заявлениями о розыске.

Даже в наше время случаи исчезновения людей остаются актуальной проблемой. В Западно-Казахстанской области ежегодно фиксируются сотни обращений о розыске — и далеко не всегда причины пропажи очевидны.

По данным департамента полиции ЗКО, в 2025 году в органы внутренних дел поступило 688 заявлений о розыске родственников. 686 человек были найдены, при этом 384 случая касались несовершеннолетних.

Один из последних инцидентов произошёл в Уральске. Полицейские, спасатели и военнослужащие разыскивали подростка, который ранее уже уходил из дома. В этот раз мальчика не было около суток. Поисковые работы велись днём и ночью. По предварительной информации, он находился на дачных участках, однако позже подростка обнаружили в районе Центрального рынка.

Сколько людей числятся пропавшими

Как уточнили в департаменте полиции, успех поисков во многом зависит от своевременного обращения и полноты предоставленных данных.

В 2025 году было заведено 26 розыскных дел:

• 24 человека найдены живыми;

• в пяти случаях обнаружены тела без признаков криминального характера;

• по двум пропавшим поиски продолжаются.

Как начинаются поиски

По словам начальника управления по ликвидации ЧС ДЧС ЗКО Бакытжана Ихсанова, поиски стартуют сразу после поступления сообщения — вне зависимости от возраста и пола пропавшего. Если обращение поступает по номеру 112, информация регистрируется и передаётся в профильные службы, включая полицию. При обращении по номеру 102 к поисковым мероприятиям при необходимости привлекаются силы ДЧС.

Спасатели отмечают важность так называемого «золотого времени» — первых часов после исчезновения человека, когда вероятность успешного исхода значительно выше. В первые часы службы ориентируют пешие наряды и автопатрули, информация также передаётся волонтёрам и распространяется через социальные сети и СМИ.

От родственников требуется максимально точная информация: приметы пропавшего, одежда, состояние здоровья, последнее известное местонахождение, возможный маршрут, наличие телефона или транспорта, а также особенности поведения.

Кто и где пропадает чаще всего

Как рассказал Бакытжан Ихсанов, при проведении поисково-спасательных работ создаётся оперативный штаб, которому подчиняются все задействованные силы.

— Родственники играют важную роль в поисках, однако их действия должны быть согласованы со штабом. В первую очередь поиски начинаются с мест последнего известного пребывания человека и его возможных маршрутов, — отметил он.

Чаще всего в регионе пропадают пожилые люди, подростки, а также пастухи и рыбаки в сельской местности. Большая часть поисков приходится на зимний период. Летом спасатели чаще задействуются при происшествиях на воде.

— Взрослые чаще всего теряются из-за ухудшения самочувствия, погодных условий и бытовых причин. Подростки, как правило, уходят из дома из-за конфликтов в семье и эмоциональных переживаний. Бывают и случаи, когда человек не знает, что его уже разыскивают, — рассказал Ихсанов.

Почему люди пропадают незаметно

По словам начальника управления по ликвидации ЧС, пастухи могут утром выехать за скотом и долго не выходить на связь, не считая себя пропавшими. При этом владельцы хозяйств начинают переживать и обращаются за помощью.

— Подобные ситуации возникают и тогда, когда люди в условиях бурана или непогоды выезжают на автомобиле в соседние населённые пункты и задерживаются в пути, не считая себя пропавшими, в то время как их уже разыскивают. В практике спасателей нередко встречаются случаи, когда людей находят в степной местности на значительном удалении от населённых пунктов — зачастую в местах, где они сами не ожидали оказаться. Чаще всего это пастухи, которые в условиях бурана, тумана или сильного ветра теряют ориентиры и уходят в сторону от привычных маршрутов, — пояснил он.

Зимой поиски значительно осложняются низкими температурами, снегопадами и коротким световым днём. Одной из самых частых категорий пропадающих людей являются охотники, рыбаки и пастухи.

Самые опасные условия для поисковиков — сложный рельеф, вода, лёд, сильный ветер, мороз и ограниченная видимость. Самые трудные районы для поисков — лесные массивы, степные зоны с большой площадью и водоёмы.

Сегодня работу спасателей облегчает техника, такая как БПЛА, тепловизоры, эхолоты, подводные камеры, специализированная техника и, при необходимости, авиация. Кинологические расчёты активно привлекаются и показывают высокую эффективность в первые дни поисков. При строгом соблюдении мер безопасности они могут использоваться и в дальнейшем.

Как ищут детей

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, несовершеннолетние нередко уходят из дома повторно, даже при внешне благополучной обстановке. Поиски начинают, ориентируясь на интересы ребёнка. Чаще всего их находят в торгово-развлекательных центрах, на рынках или на съёмных квартирах.

Если ребёнок пропадает в пригородной или сельской местности, к поискам подключаются воинские части, сотрудники МЧС, волонтёры и местные жители. В случае исчезновения ребёнка до 14 лет задействуется весь личный состав департамента полиции.

В крупных городах Казахстана применяется система распознавания лиц через камеры видеонаблюдения. В Уральске данная система находится на стадии внедрения.

Что советуют спасатели

По словам спасателей ДЧС, при неблагоприятных погодных условиях рекомендуется без необходимости не покидать дома.

Если человек потерялся, спасатели советуют:

• сохранять спокойствие,

• при возможности двигаться к ближайшему населённому пункту,

• при наличии связи звонить по номеру 112,

• экономить заряд телефона и силы,

• по возможности оставаться на месте и ждать помощи.

Спасатели подчёркивают: в зоне риска может оказаться каждый.