В ЗКО объяснили переход на новую платформу подушевого финансирования спорта.

В Западно-Казахстанской области внедряют новую цифровую платформу в сфере детского спорта. Речь идёт о переходе на систему Qadam AI, которая должна сделать подушевое финансирование более прозрачным и справедливым. В управлении физической культуры и спорта ЗКО прокомментировали изменения и ответили на вопросы родителей.

Как пояснили в ведомстве, в 2023 году управление заключило трёхлетний договор с платформой «Даму бала». Срок контракта завершился 31 декабря 2025 года. В последние месяцы его действия был проведён полный мониторинг работы поставщиков услуг.

Проверка выявила серьёзные нарушения. В ряде случаев фактическое количество тренеров и детей не соответствовало заявленным данным, были зафиксированы значительные расхождения. По итогам мониторинга 11 индивидуальных предпринимателей прекратили работу по собственному заявлению, а более тысячи детей фактически не посещали тренировки. Всё это негативно сказалось на системе подушевого финансирования в регионе.

— Мы не могли оставаться равнодушными к ситуации в детском спорте. Средства должны направляться только на тех детей, которые действительно занимаются, — отметили в управлении.

Ранее подушевое финансирование уже внедрялось через платформу ArtSport, однако тогда система дала сбой из-за фиктивных секций и «мертвых душ». В Актюбинской области эту проблему частично решили с помощью платформы «Дара бала», где была внедрена технология Face ID. Этот опыт учли и в ЗКО.

С 2026 года в регионе запускается платформа Qadam AI, также основанная на использовании Face ID. Новая система позволит фиксировать реальное посещение секций, вести точный учёт детей и исключить нецелевое использование бюджетных средств. По словам представителей управления, это поможет сократить очереди и повысить качество спортивных кружков.

В настоящее время продолжается регистрация предпринимателей, оказывающих услуги в сфере детского спорта. Подключиться к системе можно до 13 февраля. С 9 часов утра 14 февраля родители смогут оформлять ваучеры для детей.

В управлении подчёркивают: порядок получения ваучеров принципиально не изменился. При этом были учтены ошибки прежних систем и устранены слабые места.

— Ни один ребёнок не останется без спорта. Напротив, новая платформа даст больше возможностей и позволит развивать реально работающие и качественные кружки, — заверили в ведомстве.

В управлении физической культуры и спорта ЗКО призывают родителей не волноваться и отмечают, что переход на Qadam AI — часть общей цифровизации спортивной сферы региона.

Отметим, что на конец 2025 года в системе «Даму бала» был зарегистрирован 141 поставщик. По программе занимаются 11 920 детей. В очереди на получение услуг состоят 795 детей. В 2025 году на эту программу из местного бюджета было выделено 2,7 млрд тенге.